アメリカ・ニューヨークの国連本部で開かれているNPT（＝核拡散防止条約）の再検討会議で1日、被爆者らが核廃絶を訴えました。「原爆は人間と共存できない」と強調しました。日本被団協・濱住治郎事務局長「80年前の原爆投下は今も被爆者のからだ、くらし、こころに影響を与えています。原爆は人間と共存できない、悪魔の兵器です」NPT再検討会議で1日、胎内被爆者で日本被団協の濱住治郎事務局長が演説しました。濱住さんは「被爆