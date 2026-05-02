入管段階の審査で難民不認定とされたカメルーン人の男性が、不認定処分の取り消しなどを求めて国（出入国在留管理庁）を訴えた裁判で、1審東京地裁と2審東京高裁が、いずれも男性を難民と認める判決を言い渡した。まさに難民認定のあるべき姿を示した2つの判決は、これからの裁判でも“教科書的なスタンダード”になるのか。「知られざる法廷」から報告する。（元TBSテレビ社会部長神田和則）英語圏で起きた分離独立運動「（男性