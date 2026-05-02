◇プロ野球セ・リーグ 巨人 5-3 阪神（1日、甲子園球場）序盤につくったリードを守り切り、敵地での阪神戦初戦を制した巨人。試合後のヒーローインタビューには、高梨雄平投手が登場しました。昨季からのコンディション不良が響き、開幕から出遅れていた高梨投手。それでもこの日、今季初昇格を迎えました。昇格初日から起用された場面は、2点リードで迎えた8回の1アウト2、3塁のピンチ。ここまでデビューから10試合連続で無失点の