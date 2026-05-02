任天堂とイルミネーションが共同制作する映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が全国で公開中。前作『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』（2023年）に続く2作目となる本作は、日本公開から一足先に海外で公開されており、全世界興収は1100億円を突破している。今回は、本作のプロデューサーでもある任天堂代表取締役フェロー・宮本茂氏＆イルミネーションCEOクリス・メレダンドリ氏へインタビューを実施。作