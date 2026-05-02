ちょっと甘いものを片手にプチ贅沢な時間を過ごしたい時や、差し入れ用のお菓子が必要な時は【シャトレーゼ】をチェックしてみて。手頃な価格で、素材や製法にこだわったお菓子が見つかるはず。今回は、いろいろなシーンで使えるシャトレーゼの「個包装スイーツ」をご紹介。自分用にも家族用にも差し入れ用にもぴったりなスイーツを、ぜひチェックしてみてください。 定番スイーツがより美味