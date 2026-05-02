ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（日本テレビ系／毎週土曜21時）で見せる新たな一面が話題を呼んでいる俳優の町田啓太。『グラスハート』『10DANCE』『九条の大罪』など話題作への出演が続き、幅広い役どころにチャレンジする彼が、活動15周年を記念したアニバーサリーフォトブック『KEITA MACHIDA 15th Anniversary Photobook 「sign」』（小学館）を5月12日に発売する。東京、ソウル、台北、それぞれの地で活躍する3人のフォ