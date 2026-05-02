朗らかな春の陽気とともに続々とスタートを切った春ドラマ。クランクイン！は先月の放送スタート前に「春ドラマ」の期待度アンケートを実施し、トップ10を発表した。今回はそんなランキングベスト3の第1話は実際どうだったか、レビューしたい。【写真】2026年春ドラマ「2話以降も見続けたい」ランキングTOP10＜フォトギャラリー＞■ コワモテ半グレ青年→にこにこフリースクール先生町田啓太の演技力の幅に舌を巻く『タツキ先