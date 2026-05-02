俳優の中村泰仁(やすひと)がこのほど、自身のX(旧ツイッター)を更新。無期限で俳優業を休止することを発表した。 【写真】無期限活動休止を発表した中村泰仁 中村は3月31日に自身の公式サイトで4月末での活動休止を予告していた。理由については「病気や怪我、結婚といった私生活の変化によるものではありません」と明言している。ただ「本来であれば詳細を説明すべきところ、今後の活動については秘密保持契約の都合