女優の矢作穂香(29)が1日、自身のインスタグラムで結婚を発表した。 【写真】披露したウエディングドレス姿すっかりエレガントな大人の女性に 矢作は「私事ではございますがこの度結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と発表。「これまで支えてくださった皆さまに心より感謝申し上げます」と記し、「これからも日々を大切に穏やかに過ごしていきたいと思っております 今後とも温かく見守っていただけますと幸