女優でリコーダー奏者の柴本幸が1日までに自身のインスタグラムを更新。俳優夫婦である両親と、師事したリコーダーの先生と写真をアップした。 【写真】ふとした表情が美貌女優の母にそっくり！大河ヒロインの現在の姿に驚き 柴本の両親は俳優の柴俊夫、女優の真野響子。4月に開催した静岡県の福祉施設インマヌエルでのコンサートのひとコマをアップ。柴本と師の吉澤実さんのリコーダ&#