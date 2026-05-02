前田大然の去就に注目が集まるスコットランド1部セルティックの日本代表FW前田大然の去就問題について、地元メディア「67HAILHAIL」では「彼が調子を取り戻したとしても、契約は変わらない」と、去就の決着を求めている。前田についてレポートでは「タイトル争いの終盤で好調ぶりを見せており、彼の将来に注目が集まっている」としている。その理由は今季終了時に契約が残り1年となること。マーティン・オニール監督は今季開幕