【専門家の目｜太田宏介】堂安律が2026年初ゴールを決めたドイツ1部フランクフルトは現地時間4月25日、ブンデスリーガ第31節でアウクスブルクと対戦し、1-1で引き分けた。途中出場のMF堂安律が同点ゴールを決めてチームを敗戦から救ったなか、元日本代表DF太田宏介氏が注目している。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）◇◇◇苦しんでいるなかでの一撃だった。ベンチスタートだった堂安は0-1と1点ビハインド