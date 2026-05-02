リバプールMFソボスライやニューカッスルMFトナーリらは予選敗退北中米W杯は多くのスター選手、期待のタレントが参加する。しかし、世界の大舞台で観られないタレントもいる。今回はそんな選手たちを厳選した。なお言わずと知れた世界的なストライカーであり、過去２大会に出場しているロベルト・レバンドフスキ（バルセロナ/ポーランド）は殿堂入り扱い。なお、すでに代表引退を表明している選手、クラブで活躍が目立つにもかか