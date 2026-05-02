様々な分野の「イチバン」を徹底研究する番組『カンニング竹山のイチバン研究所』（ABEMA）が5月1日に配信された。番組では、元乃木坂46でプロ雀士としても活躍し、さらには麻雀カフェ経営者でもある中田花奈が部下の指導方針を明かした。【映像】中田花奈が経営を語った瞬間5月1日は労働の日。スタジオでは、Z世代の新入社員が働く際に効率化・タイパを重視するという話題に。日向坂46の平尾帆夏は「この世代はネット検索