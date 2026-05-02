木下グループ主催のアイスショー「ブルーム・オン・アイス」が1日、兵庫県尼崎市内で開催された。世界ジュニアで4連覇を飾った島田麻央（木下グループ）が登場。グループナンバーに加え「GetHappy/Sing，Sing，Sing」を舞い、華麗なスピンなどで観衆を魅了した。来季はシニアに転向する。「今は楽しみな気持ちが不安より大きい」と笑みを浮かべ「GPシリーズで2戦に出て、ファイナルにまず進出することが一番の目標」と