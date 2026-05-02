ファクトが充実した読売、何を言いたいのかさっぱりわからない朝日――。4月21日に発足半年を迎えた高市政権をめぐる検証記事を読み解くと、部数トップと2位の新聞の政治報道の力量差が如実に表れていた。【写真】この記事の写真を見る（3枚）多くの新聞社が単発の検証記事にとどまっている中、読売は連載の形をとった。1面トップで始まった連載初回となる21日朝刊の前文は「『高市流』の内実を探り、政権運営の行方を展望する