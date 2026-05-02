イランが戦闘終結に向けたアメリカとの協議をめぐり、新たな案を提示しました。一方、アメリカのトランプ大統領は1日、イランの新たな提案に不満を示しました。イラン国営通信によりますと、イランは先月30日、アメリカとの最新の交渉案を仲介国のパキスタンに提示しました。アラグチ外相は1日、「アメリカが過剰な要求や威嚇的な発言、挑発的な行動を改めるならば、イランは外交努力を行う用意がある」と述べました。トランプ大統