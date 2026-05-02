下りでは40kmを超える渋滞も2026年のゴールデンウイーク後半開始となる5月2日は、主な高速道路で激しい渋滞が予測されています。40kmを超える区間もあり、いわゆる“帰省ラッシュ”が始まる下り線の渋滞ピークを迎えます。NEXCO各社が発表している主な区間のうち、おおむね20km以上の激しい渋滞は次のとおりです。 【下りの渋滞がピーク】5月2日の主な渋滞予測を見る（画像）●東北道・下り羽生PA付近：5時〜14時に最大40km・下