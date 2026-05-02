新緑のお寺で珈琲と音楽が楽しめるという珍しいイベントがある。2026年5月4日から5月6日の3日間、狛江市『雲松山泉龍寺』にて「狛江 珈琲参道2026」が開催される。なぜお寺で珈琲と音楽なのか、どのような店舗が出店するのだろうか。全国で2番目に小さな市・狛江で「お寺と珈琲」のイベントが始まった理由狛江の街を盛り上げ、良さをもっと発信したいという思いから集まった「comaecolor」によって企画・運営されている「狛江 珈