近年、ブラジルで頻繁に投げかけられ、それにもかかわらず誰もが納得できる説明が見出せていない疑問がある。 「なぜヴィニシウスは、レアル・マドリーで見せるレベルのプレーがセレソン（ブラジル代表）でも発揮できないのか」 2018年７月に加入して以降、R・マドリーでは今年４月30日までに公式戦通算372試合に出場して125得点、１試合平均0.34得点を記録している。これに対し、セレソンでは47試合でわずか８得点