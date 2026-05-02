2022年の就任から5年目、新庄剛志監督（54）も焦っているのだろうか。自身も「優勝しないといけない年」と位置付けた勝負の年で、4月を終えた時点で13勝16敗とパ・リーグ最下位に沈んでいる北海道日本ハムファイターズ。【写真】これは“阪神のプリンス”、整形前の新庄もイケメンすぎたただ首位のオリックス・バファローズまで3.5ゲーム差と、まだまだ6球団が優勝をねらえる混戦状態。ここから頭一つ抜け出すためにも「予感が