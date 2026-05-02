着陸態勢に入った米LCCスピリットの航空機＝2023年6月、ニューハンプシャー州（AP＝共同）【ニューヨーク、ワシントン共同】米紙ウォールストリート・ジャーナル（WSJ）は1日、経営破綻した米格安航空会社（LCC）大手のスピリット航空が事業停止に向けた準備に入ったと報じた。米政府による約5億ドル（約780億円）の資金支援を巡る交渉が決裂し、資金繰りが行き詰まりつつあるためとしている。WSJによると、スピリットはトラン