◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルト16-5DeNA(1日、神宮球場)ヤクルトがDeNAに16-5で勝利。池山隆寛監督が野手の投手起用について語りました。この日のDeNAは8回裏、16点目を奪われると、野手の柴田竜拓選手をマウンドに上げました。この起用を見た池山監督は「我々も考えとかないといけない。投手陣もだいぶ使っているので、大差がついたときはメジャーリーグもそういった方向性もあるので、そういったところを参考にして準備したい」