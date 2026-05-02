「比叡山焼き打ち」の犠牲者の慰霊法要（大津市の比叡山延暦寺／2021年9月撮影、写真：共同通信社）2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長にスポットライトが当てられ、そのユニークな視点で話題を呼んでいる。天下人となる秀吉（演：池松壮亮）を、秀長（演：仲野太賀）は右腕としていかに支えたのだろうか。第16回「覚悟の比叡山」では、浅井の忠臣・宮部継潤の調略を請け負った藤吉郎だったが、「子