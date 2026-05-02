星野源が、2日までに自身のインスタグラムを更新。ひげをたくわえたショットを公開した。【写真】色気が半端ない！星野源、ひげたくわえた姿星野は「YELLOW MAGAZINE＋GEN HOSHINO LAST INTERVIEW」との文言とともに、写真をアップ。ファンからは「おひげ姿の源さん、かっこよくてセクシー」「近況知れてよかった」「おひげ！」「色気が半端ない」などといった感想が相次いで寄せられている。