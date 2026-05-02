【芝の長距離に強い血統から本命を選ぶ】５月３日（日）、京都競馬場で４歳以上馬によるＧ?天皇賞・春（芝3200ｍ）が行なわれる。今年は、昨年の勝ち馬ヘデントール、昨年のＧ?日本ダービー馬クロワデュノール、Ｇ?阪神大賞典（阪神・芝3000ｍ）の勝ち馬アドマイヤテラなどが出走予定。特に、４月５日にＧ?大阪杯を勝ったばかりのクロワデュノールの出走が決まったことで、注目度が増している。それでは、このレースを血統的