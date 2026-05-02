Ｇ?大阪杯（４月５日／阪神・芝2000ｍ）で３つ目のＧ?タイトルを手にしたクロワデュノール（牡４歳）。５月３日に行なわれるＧ?天皇賞・春（京都・芝3200ｍ）では、４つ目のＧ?奪取とキャリア初のＧ?連勝がかかっているが、これをクリアすれば、現在の日本競馬界における"エースの座"を確かなものにできるに違いない。ただ、天皇賞・春においては、大阪杯から６ハロンの距離延長や、中３週というレース間隔が詰まった臨戦過程