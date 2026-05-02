圧迫面接とは、意図的に求職者にストレスや不快感を与える手法で、発言の理不尽な否定や威圧的な態度、あるいはパーソナリティへの攻撃などがこれに該当する。1990年代後半からの就職氷河期、ストレス耐性の低い人材を効率的にふるい落とそうとする企業の歪んだ論理によって、この手法は正当化されてきた。ただ、現在では、SNSの浸透によるブランド毀損リスクや深刻な労働人口の減少、さらにはコンプライアンス意識の向上といった