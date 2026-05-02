親が「終活の一環」として定期預金を解約し、子どもに500万円を渡すケースは珍しくありません。しかし、このようなお金の受け取りには税金が課される可能性があるため、「手続きが必要かどうか」を正しく理解しておくことが大切です。 ここでは、今回のようなケースで考えるべき税金の種類や、実際に必要な対応について分かりやすく解説します。 親から受け取った500万円は原則「贈与税」の対象 まず