マイホームを購入するなら、当然、ある程度の自己資金が必要だと思うだろう。ところが、印紙代すら用意できない客に「優秀な営業マン」はニッコリ対応するという……。元住宅営業マンで、著書に『住宅業界ぶっちゃけ話』がある屋敷康蔵氏が、誰も書けなかった住宅業界の闇を暴露する。自己資金はどのくらい用意すべきか？住宅を購入する際、みなさんは一般的に、どの程度の自己資金を準備しておくべきか考えたことがあるだろうか？