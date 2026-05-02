「食料品アクセス困難者」が増大2026年のGWは、最大8連休を取ることができる大型連休だ。しかしJTB総合研究所の4月16日の発表によれば、長期の海外旅行よりも、国内旅行もしくは海外でも2〜3泊の近場を選ぶ人が多いという。食品も原油も含め物価高の影響だろう。旅行ではなく実家に帰省するという人も多いだろう。久々に会った親がいろんなことができなくなる場面にも遭遇するのではないだろうか。農林水産省がまとめた「食品アク