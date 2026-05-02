学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「ウーロン茶」はなんの略？「ウーロン茶」はなんの略か知っていますか？ヒントは、茶髪男子を指して使う言葉です！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「うざったいロン毛の茶髪」を略した言葉でした！ウーロン茶とは