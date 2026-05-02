広島カープの2023年ドラフト1位で入団した常廣羽也斗投手（24）。プロ入り後、青山学院大学を留年し、卒業を目指していることをNEWSポストセブンが最初に報じたのは2024年5月のことだった。スポーツ紙関係者が言う。【写真】26人の青学美女チアガールに囲まれ満面の笑みの常廣青学の星として活躍するはずだったが…「プロ1年目は卒業単位の取得のため、2024年1月の自主トレ期間中に上京するなど調整が大幅に出遅れ、大卒のドラ