関東連合や半グレすら飲み込んで東京で一番の戦闘力と資金力を持った指定暴力団2次団体として知られる住吉会幸平一家の壊滅に向けて、警視庁が総力をあげている。今年1月、特別対策本部を立ち上げ、4月1日から本部長に親家和仁副総監が就任して陣頭指揮。以降、違法薬物や暴行傷害など各種容疑で幹部を逮捕している。2次団体への対策本部設置は異例で、16年前、六代目山口組・司忍組長出身母体の弘道会に対し置いて以来。暴力団が