ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケートペアで、日本勢初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来、木村龍一ペアの引退会見が4月28日に行われた。三浦が笑顔で「泣かないで、泣かないで」と木原に呼びかけて始まったこの会見。【写真】目を見合わせる「りくりゅう」臨床心理士の岡村美奈さんが、泣いたり笑ったりと忙しくも微笑ましい2人の様子から、互いへの感情について分析する。冷めることがない信頼で結ば