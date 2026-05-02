男性を覆う生きづらさの正体とは新年度がスタートし、新たな人間関係も始まって、「職場の人間関係に正解が見えない」「良き夫・父でありたいのに空回りする」「ふとした瞬間に孤独を感じる」……。そんな行き場のないモヤモヤを抱えている人も多いのではないだろうか？少しでも当てはまった方に、ぜひ連休中に読んでほしい一冊がある。奥田祥子著『抱え込む男たち』（朝日新書）だ。著者の奥田氏はベストセラー『男性漂流』（講談