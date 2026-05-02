「何もしたくない、誰にも会いたくない。私の人生、これで終わった」18年前、2008年にダウン症のある娘を出産したフリーアナウンサーの長谷部真奈見さんは、現実を受け入れることができず、自死を考えるほど思いつめた時期もあったという。「大好きな娘になぜあんな思いを抱いてしまったのだろう……」――本来であれば封印したい過去の自分の思いと覚悟を持って向き合い、ありのままの思いを赤裸々に綴った本連載『私が「母」にな