アメリカのトランプ大統領は1日、EU（＝ヨーロッパ連合）から輸入する自動車への関税を来週から25％に引き上げると表明しました。トランプ大統領「EUが貿易協定を順守しないから、我々はEUからの自動車に対する関税を引き上げた」トランプ大統領は1日、EUから輸入する自動車とトラックに対する関税を来週から25％に引き上げると表明しました。トランプ政権は去年、EUとの貿易交渉で自動車への関税を15％に引き下げることで合意して