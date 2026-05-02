【ワシントン共同】米国防総省のパーネル国防長官補佐官は1日、共同通信の取材に対し、ドイツに駐留する米軍部隊のうち5千人を撤収させる方針だと確認した。「欧州での戦力態勢を見直した上での決定だ」と説明した。