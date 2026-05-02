【ニューヨーク共同】日本の自動車大手4社が1日発表した4月の米新車販売台数は計44万3644台と前年同月より4.5％減少した。トランプ米政権の関税政策に伴う新車価格の上昇懸念を背景に前年同月の販売が大きく増えた反動もあり、全社が前年実績を下回った。トヨタ自動車は4.6％減の22万2378台だった。前年同月比では減少したが、セダン「カムリ」や主力車「カローラ」などのハイブリッド車（HV）を中心に「米国市場の新車需要は