俳優の山田裕貴が先月２８日、自身のインスタグラムを更新。“韓流”ショットを公開した。「カンジャンケジャンヤマチャンが蟹になっちゃうラジオありがとうございました」と始めた山田は、「東リべ＆爆弾の岡田プロデューサー夫妻と行った（おふたりと旅行は２回目）また行きましょう」と投稿。「他にもいっぱい動画あるんですが…韓国のメイク＆スタイリングすごい」と続け、前髪を分けて韓国風メイク姿で立つ全身ショットを