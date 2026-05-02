「なぜ、不動産の価値が2倍、3倍、ときには5倍に大化けするのか」。そのヒントは、富裕層が重視する「情緒的価値」にありました。長年にわたり港区の一等地に身を置き、「住友ラ・トゥール」や「森ビルのレジデンス」での居住経験を持つ筆者は、富裕層ならではの物件選びの基準を熟知しています。本記事では、柳澤寿志子氏の著書『富裕層を魅了する 東京一等地不動産』（星野書房）より一部を抜粋・編集し、上流階級の知られざる感