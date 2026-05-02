日本国内で麻疹の発症報告が急増している。【写真】世界における麻疹の流行状況しかも発症例の多くが、海外への渡航歴がなく、日本国内で麻疹患者との接触で感染しているという。GW明けの爆発的な感染拡大に医療関係者らが警鐘を鳴らすなか、「ワクチンは無意味。わざと麻疹に感染して免疫をつける」と考える人がいるという。これに対して、「自殺行為以外の何物でもない」と、X（旧Twitter）に投稿した、グァバちゃん（@BanziroG