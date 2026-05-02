石の産地である岡山県笠岡市で、その石をPRしようと新たなアート作品が完成しました。手がけたのは、アメリカの彫刻家と地元の企業。異色のコラボレーションでどのような作品が生み出されたのでしょうか？ 【写真を見る】アメリカの彫刻家が石の街・笠岡で巨大なオブジェを制作地元の石材会社とのコラボで石の魅力を発信【岡山】 石の新たな魅力を発信し石の可能性を広げたい 黙々と石を削るのはアメリカ在住の彫