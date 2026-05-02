＜ターキッシュ・エアラインズオープン2日目◇1日◇ナショナルGC（トルコ）◇7287ヤード・パー72＞トルコで行われるDPワールド（欧州男子）ツアーは、第2ラウンドが終了した。【写真】桂川との結婚が判明した小祝さくら日本勢は3人が出場。63位から出た昨年の日本ツアー賞金王・金子駆大は5バーディ・2ボギーの「69」とスコアを伸ばし、トータル3アンダー・12位タイに浮上した。同じく63位タイだった星野陸也も「71」でトータル1