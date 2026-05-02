俳優の豊川悦司が先月３０日、自身のインスタグラムを約８カ月ぶりに更新。近影を公開した。昨年８月以来の投稿となった豊川は、「Ｌｉｔｔｌｅｂｙｌｉｔｔｌｅ．」（少しずつ）と記し、写真をアップ。イメージ一新の短髪に、黒のスーツ、メガネを合わせたコーディネートで、元気な姿を見せる最新ショットを披露した。この投稿にファンからは「お元気そうなお姿」「久しぶりに拝見できて安心しました」など安堵（あん