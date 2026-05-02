レスリング女子のレジェンド、吉田沙保里さんが先月３０日、自身のインスタグラムを更新。同２９日の引退試合を勝利で飾ったＫ−１元３階級制覇王者・武尊とのツーショットを公開した。吉田さんは「武ちゃんのラストマッチ。格闘家としての生き様を見届けました」と投稿。「最後まで打ち合って全身全霊で戦う姿はめちゃくちゃカッコよかった。最高の試合でした。本当におめでとう」と祝福し、ベルトを担いだ武尊と肩を組む様子