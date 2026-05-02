医師でタレントの友利新（48）が、2日までに自身のXを更新。運転免許証の更新を、写真を添えて報告した。【写真】時を止めた？友利新が衝撃の“免許証”比較ショット友利は「運転免許証の更新に行ってきました。5年前の私と並べてみました。なかなか頑張って時を止められているのでは」と投稿。ファンからは「どっちがビフォーですか？」「むしろお若くなってませんか？」「なにも変わってない！」などといった感想が相次い