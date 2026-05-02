なぜ世界遺産になった？ 富士山が評価された本当の理由 富士山は日本人の心の原点 富士山は2013年6月にユネスコ（国際連合教育科学文化機関）の世界文化遺産に登録されました。 世界遺産とは、人類にとって貴重な宝物であり、未来へ引き継がれるべき普遍的な価値をもつ建造物や遺跡、自然環境などのことです。ユネスコ世界遺産条約に基づき、文化遺産、自然遺産、複合遺産がありますが、富士山は文化遺産に登録されまし