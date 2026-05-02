2026年2月に始まったアメリカとイスラエルによるイラン攻撃。開戦当初は「数日で終える」と発言したドナルド・トランプ米大統領の思惑とは裏腹に、いまも着地点が見えない。これまで「友愛」を掲げ、対話による紛争解決と安定を重視する平和外交に尽力してきた鳩山由紀夫元首相は、現在の世界情勢と日本の外交姿勢をどう見ているのだろうか──。【写真】高市首相はトランプ大統領と親密さをアピールトランプ大統領とアメリカ